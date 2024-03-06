Нижегородская область получила премию «Ключ к городу молодежи мира», возглавив топ-5 регионов России, об этом в своем telegram-канале сообщил председатель регионального Заксобрания Евгений Люлин.
По его словам, нижегородский павильон на Всемирном фестивале молодежи (16+) в Сочи признан одним из самых интересных, а волонтерские и фестивальные события били рекорды по числу зрителей.
«В это же время и наши ребята активно участвовали в мероприятиях фестиваля, показав всему миру на что способен Нижний Новгород. Еще раз убедился, что наша молодежь 100% — лучшая! 100% — настоящая!» — подчеркнул Люлин.
С победой регион поздравил и губернатор Глеб Никитин.
«Организаторы ВФМ-2024 в “Сириусе” признали нас в числе пяти лучших регионов, которые активнее всех участвовали в подготовке и проведении фестиваля: помогали с застройкой, с волонтерскими акциями, гастрофестивалем, культурным шефством над иностранными участниками. Молодцы!» — написал он в своем telegram-канале.