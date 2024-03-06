Тревога за Исламский мир и БРИКС в Казани: о чем говорил Минниханов послам стран ОИС

«Буквально позавчера в Казани завершились масштабные “Игры будущего”. Это первый в мире формат, включающий в себя как физический спорт, так и киберспортивные дисциплины. Отрадно, что такой формат был придуман у нас в России. В церемонии открытия Игр в Казани приняли участие Президент России Владимир Путин, многие главы государств СНГ, а также высокие делегации из Китая, ОАЭ, Кубы, Турции, Индонезии и других стран. В соревнованиях участвовали 2 тысячи спортсменов в составе 260 команд из 107 стран мира, в том числе из 30 стран ОИС. Многие из присутствующих в этом зале имели возможность посетить “Игр будущего” в Казани», — рассказал Рустам Минниханов.