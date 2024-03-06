Хабаровчанам рассказали, как будут работать участковые избирательные комиссии

— На постоянной основе действует 743 участковые комиссии, это как раз те избирательные комиссии, которые приступят к работе по предоставлению возможности людям проголосовать. А в дни голосования они будут работать с 15 марта по 17 марта. У нас также организованы судовые избирательные участки, а также организованы голосования досрочно. Таких особых участков у нас в регионе создано 55 штук, — рассказал Денис Кузьменко.