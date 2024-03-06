Хабаровчанам рассказали, как будут работать участковые избирательные комиссии

С четвертого марта этого года приступили к работе участковые избирательные комиссии, которые участвуют в проведении выборов Президента России. О ходе подготовки к выборам корреспонденту ИА AmurMedia и другим СМИ Хабаровска рассказал глава регионального избиркома Денис Кузьменко.
Сейчас работает механизм «мобильный избиратель», который позволяет гражданину, не проживающему по месту жительства проголосовать на выборах на удобном ему избирательном участке. Воспользоваться данным механизмом можно на избирательном участке и открепится на участок по фактическому месту пребывания.
— Мы много раз информировали о том, что механизм «мобильный избиратель» (16+) работает с 29 января и заявления на открепление можно подать в любой территориальной избирательной комиссии, в любом МФЦ, а также через портал Госуслуги (16+). С 6 марта подобные заявления можно подать и на участковой избирательной комиссии, в рабочее время, — отметил глава избиркома Хабаровского края Денис Кузьменко.
Планируется, что участковые избирательные комиссии будут принимать открепительные заявления все дни до 11 марта. И заявление можно подать с 10 часов до 20 часов.
— На постоянной основе действует 743 участковые комиссии, это как раз те избирательные комиссии, которые приступят к работе по предоставлению возможности людям проголосовать. А в дни голосования они будут работать с 15 марта по 17 марта. У нас также организованы судовые избирательные участки, а также организованы голосования досрочно. Таких особых участков у нас в регионе создано 55 штук, — рассказал Денис Кузьменко.
Как отмечают в краевом избиркоме, на данный момент подано 22 тысячи заявлений на открепление, паритетное количество заявлений, как на открепление из Хабаровского края, так и на прикрепление в регионе.
Также с 7 марта у избирателей появится возможность подать заявление на то, чтобы проголосовать, не выходя из дома и в любое удобное для избирателя время.
— Мы будем организовывать подобное «надомное» голосование все три дня. Для подобного голосования должна быть определенная причина. Например, причиной для использования подобного механизма может стать, как проблемы со здоровьем и инвалидность, так и другие причины, по которым гражданин не может прийти на избирательный участок, — отметил глава избиркома Хабаровского края.
На сегодняшний день в Хабаровском крае зарегистрировано 947206 избирателей. В ходе поквартирного обхода информация о количестве избирателей уточняется. О количестве избирателей, которые будут включены в списки, будет известно 14 марта.
Также как и в 2021 году будет сформирован центр общественного наблюдения, который будет располагаться в Краевом центре единоборств. Данный центр будет функционировать все три дня для подсчета голосов избирателей. Как отметил глава краевого избиркома, там же будут освещать ситуацию с выборами СМИ из сформированного пресс-центра.