В Янгихаётском районе Ташкента переименовывают улицы и кварталы. Жителей просят проголосовать за лучшие варианты

Шести кварталам предлагается присвоить имя «Янгихаёт» и порядковый номер от 1 до 6. Также есть восемь предложений по наименованию улиц и переулков. В некоторых случаях есть даже два варианта на выбор, хотя в большинстве случаев сервис предлагает голосовать за единственный вариант.
Голосование проходит на сайте Geonom Tashkent. Отдать свой голос можно после регистрации или авторизации.
Голосование продлится до 19 марта этого года. Также свое мнение можно выразить:
позвонив по телефону: 71) 210−04−13 (в рабочие дни с 09:00 до 17:00);
отправив письмо по адресу: 100060, г. Ташкент, Чиланзарский район, проспект Ислама Каримова, 51;
отправив письмо на электронную почту: geonom@digitaltashkent.uz.
Напомним, что до 11 марта продолжается голосование за новые названия улиц в Яккасарайском районе.