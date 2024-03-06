В Янгихаётском районе Ташкента переименовывают улицы и кварталы. Жителей просят проголосовать за лучшие варианты

Шести кварталам предлагается присвоить имя «Янгихаёт» и порядковый номер от 1 до 6. Также есть восемь предложений по наименованию улиц и переулков. В некоторых случаях есть даже два варианта на выбор, хотя в большинстве случаев сервис предлагает голосовать за единственный вариант.