Челябинский депутат подал в суд на «Единую Россию»

Ответчиком является Челябинское региональное отделение партии. Юрий Панов хочет доказать, что решение об его исключении было незаконным. Однако в «Единой России» собираются побороться с этим утверждением. «Мы представим суду доказательства, что решение было правомерным и в полной мере соответствует уставу партии и регламенту», — прокомментировали URA.RU в региональном отделении.
Юрия Панова исключили из «Единой России» в ноябре 2023 года — «за действие, дискредитирующее партию или наносящее ущерб ее интересам». Официально поводом стал разгром офиса «ЕР» в Металлургическом районе Челябинска.
Членства в партии Панов был лишен заочно. После этого он отмечал, что процедура была проведена с нарушениями. «При этом меня никто не уведомлял и не организовывал никаких разбирательств. Считаю это беспрецедентным нарушением моих прав как гражданина, члена партии и военнослужащего участника специальной военной операции и до конца буду их отстаивать», — комментировал депутат минувшей осенью.
С сентября 2023 года Панов не выходил на связь с однопартийцами. Позже стало известно, что он подписал контракт и ушел на СВО.