Челябинский депутат подал в суд на «Единую Россию»

Членства в партии Панов был лишен заочно. После этого он отмечал, что процедура была проведена с нарушениями. «При этом меня никто не уведомлял и не организовывал никаких разбирательств. Считаю это беспрецедентным нарушением моих прав как гражданина, члена партии и военнослужащего участника специальной военной операции и до конца буду их отстаивать», — комментировал депутат минувшей осенью.