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Челябинский депутат подал в суд на «Единую Россию»

Депутат гордумы Челябинска Юрий Панов оспаривает исключение из «Единой России». Дело рассматривает Советский районный суд, первое заседание назначено на 19 марта.

Ответчиком является Челябинское региональное отделение партии. Юрий Панов хочет доказать, что решение об его исключении было незаконным. Однако в «Единой России» собираются побороться с этим утверждением. «Мы представим суду доказательства, что решение было правомерным и в полной мере соответствует уставу партии и регламенту», — прокомментировали URA.RU в региональном отделении.

Юрия Панова исключили из «Единой России» в ноябре 2023 года — «за действие, дискредитирующее партию или наносящее ущерб ее интересам». Официально поводом стал разгром офиса «ЕР» в Металлургическом районе Челябинска.

Членства в партии Панов был лишен заочно. После этого он отмечал, что процедура была проведена с нарушениями. «При этом меня никто не уведомлял и не организовывал никаких разбирательств. Считаю это беспрецедентным нарушением моих прав как гражданина, члена партии и военнослужащего участника специальной военной операции и до конца буду их отстаивать», — комментировал депутат минувшей осенью.

С сентября 2023 года Панов не выходил на связь с однопартийцами. Позже стало известно, что он подписал контракт и ушел на СВО.