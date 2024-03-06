Ордена Мужества передали семьям иркутян, погибших на СВО

Эти награды получили родственники Дмитрия Иванова, Александра Соболева, Владислава Ясюкевича, Петра Людвига, Олега Сокова, Владимира Горячева, Василия Гусаченко, Андрея Газизова.
— Наши земляки пожертвовали жизнями за будущее родного города, своих близких и всей страны. Орден мужества — это знак всенародного признания подвига героев. На всех уровнях власти сейчас очень многое делаем, чтобы достойно увековечить их память. Безусловно, семьи военнослужащих всегда могут к нам обратиться. Мы постоянно с ними на связи и готовы оказывать необходимую помощь, — подчеркнул мэр Иркутска Руслан Болотов.
В этом году в областном центре продолжится установка мемориальных досок в честь погибших в зоне проведения СВО. Памятные знаки будут размещать на фасадах зданий образовательных учреждений, в которых учились военнослужащие.
В Иркутской области действует более 35 мер поддержки участников СВО и членов из семей. Среди них — социальные выплаты и компенсации за услуги ЖКХ, первоочередной приём детей в детские сады и школы, бесплатные летние пришкольные лагеря, компенсации путёвок в санатории или детские лагеря, кредитные и налоговые льготы