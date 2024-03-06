Ордена Мужества передали семьям иркутян, погибших на СВО

— Наши земляки пожертвовали жизнями за будущее родного города, своих близких и всей страны. Орден мужества — это знак всенародного признания подвига героев. На всех уровнях власти сейчас очень многое делаем, чтобы достойно увековечить их память. Безусловно, семьи военнослужащих всегда могут к нам обратиться. Мы постоянно с ними на связи и готовы оказывать необходимую помощь, — подчеркнул мэр Иркутска Руслан Болотов.