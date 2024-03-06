Гагаузия надеется, что Турция заступится за нее, заявила глава автономии

Ранее Гуцул обратилась к Турции с просьбой призвать официальный Кишинев отказаться от попыток дестабилизации в регионе и манипуляций по отношению к Гагаузской автономии.
«В сентябре прошлого года на встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом я говорила о дискриминационной политике, которую ведет правящая партия и президент Молдовы по отношению к гагаузскому народу. Мы рассчитываем на то, что официальная Анкара повлияет на молдавские власти и не позволит ущемлять наш особый правовой статус» , — сказала Гуцул на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе.
Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Гуцул, которая была кандидатом от партии «Шор». Эту партию власти Молдавии объявили в июне антиконституционной, обвинив в том числе в сотрудничестве с Россией.
После выборов главы Гагаузии центральные власти Молдавии начали оказывать давление на регион. Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии «Действие и солидарность», в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из регионального. Кроме того, президент Молдавии Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости — генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.