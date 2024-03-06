Украина заявила о готовности принять ограничения на торговлю с ЕС

Как отмечает Financial Times, Киев также недавно согласился перенаправить экспорт кукурузы в Италию и Испанию через Черное море, а не через соседние страны, чтобы снизить напряженность. Как утверждает Качка, решение прекратить экспорт кукурузы в пять стран ЕС было принято добровольно. По его словам, несмотря на это Украина в 2023 году экспортировала 15 миллионов тонн кукурузы и «восполнила пробелы в производстве в ЕС».