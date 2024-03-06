Украина заявила о готовности принять ограничения на торговлю с ЕС

«Украина готова принять ограничения на свою торговлю с ЕС, чтобы разрядить острый политический спор с Польшей», — пишет издание, ссылаясь на украинского министра.
Как заявил Качка в интервью изданию, Киев выступает за новые ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, при этом он призвал ЕС запретить импорт российского зерна.
«Может быть, на время переходного периода <…> такого рода управляемый подход к торговым потокам между Украиной и ЕС — это то, что нам всем нужно… Что касается пшеницы, это не Украина создает проблемы для польских фермеров, а Россия», — приводит издание утверждение министра.
По словам Качки, Киев поддерживает предложенные Брюсселем новые меры по введению ограничений на импорт яиц, мяса птицы и сахара, начиная с июня, и закрытию рынков отдельных стран для украинского зерна. Он заявил, что производство сахара на Украине с 2022 по 2023 год выросло с 7 тысяч до 500 тысяч тонн, а скорость, с которой произошел такой рост, «может напугать каждого».
Как отмечает Financial Times, Киев также недавно согласился перенаправить экспорт кукурузы в Италию и Испанию через Черное море, а не через соседние страны, чтобы снизить напряженность. Как утверждает Качка, решение прекратить экспорт кукурузы в пять стран ЕС было принято добровольно. По его словам, несмотря на это Украина в 2023 году экспортировала 15 миллионов тонн кукурузы и «восполнила пробелы в производстве в ЕС».
Сообщается, что украинские и польские чиновники собираются снова встретиться 11 марта в попытке разрешить спор к концу месяца.
Качка ранее заявлял, что Украина рассчитывает к концу марта разрешить «зерновые споры» с Польшей.
Соглашение о зоне свободной торговли Украины с Евросоюзом вступил в действие 1 января 2016 года. При этом Киев потерял торговые преференции со стороны России.
Девятого февраля начался общепольский протест фермеров. Они протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.