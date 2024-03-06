Весной Казахстан начнет выдавать электронные разрешения на пересечение своей границы. Это упростит грузоперевозки из Узбекистана

Минтранс Казахстана в апреле 2024 года запустит пилотный проект по выдаче узбекистанских бланков разрешений на пересечение границы в электронном виде. Готовится соответствующий приказ, на сегодняшний день он согласован с указанными госорганами, отмечается в официальном сообщении.
Пока проект охватит пять пунктов пропуска — Атамекен, имени Бауыржана Конысбаева, Казыгурт, Капланбек и Тажен. Получить документ можно после регистрации в системе электронной очереди.
Год назад проблемы пересечения узбекско-казахской границы обсуждались на специальном совещании руководителей ведомств двух стран. Тогда было отмечено, что количество грузовиков, следующих через узбекско-казахстанскую границу, увеличивается на 100 тысяч в год.
Например, за четыре месяца 2023 года через узбекско-казахстанскую государственную границу перешло более 331 тысячи автотранспортных средства против 160 тысяч за аналогичный период 2022 года.
В августе прошлого года также возникла другая проблема пересечения границы — у Министерства транспорта Узбекистана закончились бланки разрешений на международные автомобильные грузоперевозки с Казахстаном.
Цифровизация оформления перевозок ускорит и упростит пересечение границы, послужит развитию торговли как для уже действующих, так и для новых игроков на рынке. Также, по мнению чиновников, это должно будет исключить спекуляцию местами в очередях и передачу бланков разрешений третьим лицам.
Напомним, что Узбекистан с Казахстан планируют увеличить в три раза пропускную способность КПП «Гишткуприк — Жибек жолы» и «Навои — Капланбек».