Весной Казахстан начнет выдавать электронные разрешения на пересечение своей границы. Это упростит грузоперевозки из Узбекистана

Цифровизация оформления перевозок ускорит и упростит пересечение границы, послужит развитию торговли как для уже действующих, так и для новых игроков на рынке. Также, по мнению чиновников, это должно будет исключить спекуляцию местами в очередях и передачу бланков разрешений третьим лицам.