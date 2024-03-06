Депутат назвала в честь мэра грязные кучи снега в Челябинске

«Грязные горы снега тают, оседая токсичным слоем на газоны. Летом, когда все высохнет, содержимое почвы будет подниматься ветром и оседать в легких челябинцев. А дождевыми стоками элементы таблицы Менделеева будут обогащать реку Миасс и в последующем Обь. Задумываются ли об этом чиновники Челябинска? Не знаю! Одно лишь могу сказать с уверенностью, что“тефтелевы кучи” превратились в “котовы горы”, но это, похоже, мало кого волнует. Для чиновников главное, чтобы деревья светодиодные светили и глаз радовали», — написала депутат на своей странице во «ВКонтакте».
Тефтелевыми кучами челябинцы называли завалы снега во времена, когда мэром города был Евгений Тефтелев. После отставки он попал под уголовную статью за взятки и отправился в колонию, а около года назад вышел на свободу.
Челябинцы в соцсетях продолжают жаловаться на не очищенные от снежных куч улицы. Жители отмечают, что сильные снегопады были в городе больше двух месяцев назад, но далеко не везде кучи убрали.