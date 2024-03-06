Депутат назвала в честь мэра грязные кучи снега в Челябинске

«Грязные горы снега тают, оседая токсичным слоем на газоны. Летом, когда все высохнет, содержимое почвы будет подниматься ветром и оседать в легких челябинцев. А дождевыми стоками элементы таблицы Менделеева будут обогащать реку Миасс и в последующем Обь. Задумываются ли об этом чиновники Челябинска? Не знаю! Одно лишь могу сказать с уверенностью, что“тефтелевы кучи” превратились в “котовы горы”, но это, похоже, мало кого волнует. Для чиновников главное, чтобы деревья светодиодные светили и глаз радовали», — написала депутат на своей странице во «ВКонтакте».