Лукашенко высказался об американцах и их кнопке

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с активом Белорусского союза женщин 5 марта 2024 года высказался об американцах и их кнопке. Подробности сообщили в эфире телеканала СТВ.
На встрече у президента попросили высказать свое отношение к цифровым технологиям. Он заметил:
— Просто невозможно защититься. Но почему есть кибератаки, почему не взорвать Россию и Беларусь сегодня американцам?
По словам Лукашенко, они прекрасно понимают, что нет монополии, уточнив:
— Вы сегодня взорвете нас — завтра мы взорвем вас.
По этой причине, обратил внимание он, американцы боятся прикасаться к этому оружию. Глава государства сказал, что сейчас идет соревнование. Он отметил:
— Идет соревнование, если они получат преимущество — изобретать будут что-то, чего нет у нас, и мы не сможем ответить, смогут себя защитить — сразу нажмут кнопку.