Суд прекратил уголовное дело бывшего вице-мэра Краснодара Артема Аганова

Об этом пишет «Ъ-Кубань».



Господин Аганов раскаялся в своих деяниях, возместил ущерб и сообщил о ранее неизвестных фактах противоправной деятельности своего краевого коллеги. Суд отменил меру пресечения в виде домашнего ареста для Аганова.



По версии следствия, в декабре 2020 года Аганов, будучи директором департамента строительства администрации Краснодара, содействовал получению взяток первым заместителем руководителя департамента строительства Краснодарского края от представителей коммерческих организаций-подрядчиков по муниципальным контрактам. За обещание благоприятных условий работы и безопасности в случае обнаружения нарушений со стороны подрядчиков, Аганов присвоил в августе-сентябре 2022 года сумму в 270 тысяч рублей.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что Артем Аганов был назначен вице-мэром Краснодара 2 декабря 2021 года и был утвержден на эту должность в ходе заседания Гордумы Краснодара.