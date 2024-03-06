Писториус ответил на призыв Макрона не трусить в вопросе поддержки Украины

По его словам, Европе не нужны дискуссии об использовании войск стран Запада или «о большей или меньшей храбрости».
«Нужно сосредоточиться на наиболее актуальных проблемах: эффективное и быстрое увеличение производственных мощностей промышленности, например, в производстве боеприпасов для артиллерии и систем ПВО», — заявил Писториус.
Глава МО ФРГ подчеркнул, что инициированная Макроном полемика не помогает решать проблемы, с которыми страны Запада сталкиваются в вопросе помощи Украине.
До этого канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что между Францией и ФРГ нет напряженности, несмотря на позицию французского президента Эммануэля Макрона в вопросе отправки войск НАТО на территорию Украины. Шольц сказал, что считает Макрона своим близким другом, однако это не мешает ему не соглашаться с ним в определенных вопросах, о чем французский президент, по его словам, прекрасно знает.