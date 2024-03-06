Трамп и Байден выиграли первичные выборы в большинстве штатов в «супервторник»

«Байдену и Трампу предстоит матч-реванш в предвыборной гонке, которая волнует немногих американцев и которую доноры с Уолл-стрит тщетно пытались предотвратить», — отмечает Bloomberg, комментируя предварительные данные «супервторника». Агенство подчеркивает, что доминирование Байдена и Трампа не могут скрыть глубокую тревогу и сомнения среди электората. Для демократов Байден — рискованная авантюра, учитывая опасения избирателей «по поводу способности 81-летнего мужчины продолжать возглавлять свободный мир, особенно в то время, когда бушуют войны за рубежом и царит экономическая нестабильность». А многочисленные юридические проблемы 77-летнего Трампа и его подстрекательские заявления о меньшинствах и иммигрантах угрожают оттолкнуть умеренных избирателей, отмечает Bloomberg.