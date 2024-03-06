Трамп и Байден выиграли первичные выборы в большинстве штатов в «супервторник»

Бывший президент США Дональд Трамп приблизился к выдвижению кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах в ноябре, лидируя на праймериз и кокусах в 12 штатах, сообщил телеканал CNBC.
В «супервторник», 5 марта, праймериз и кокусы Республиканской и Демократической партий США прошли в 15 штатах (Алабаме, Аляске, Арканзасе, Вермонте, Виргинии, Калифорнии, Колорадо, Массачусетсе, Миннесоте, Мэне, Оклахоме, Северной Каролине, Теннесси, Техасе и Юте) и на заморской территории — Американское Самоа.
Трамп одерживает победу в 12 штатах, его основной соперник, экс-губернатор штата Южная Каролина и бывшая постоянная представительница США при ООН Никки Хелли, — в одном (в Вермонте), в остальных штатах пока предварительные результаты подсчета голосов неизвестны.
В результате Трамп набирает 715 голосов делегатов, для выдвижения кандидатом от республиканцев необходимо иметь 1215 голосов, отмечает телеканал NBC News.
Действующий глава Белого дома Джо Байден также лидирует на первичных выборах Демократической партии в 12 штатах (в трех предварительные результаты подсчета голосов пока не объявлены). Но в Американском Самоа он проиграл малоизвестному кандидату — бизнесмену Джейсону Палмеру. По данным NBC News, Байден, также как и Трамп, преодолел половину пути в гонке за выдвижение кандидатом от своей партии. Он набирает 994 голоса делегатов из 1968 необходимых.
«Байдену и Трампу предстоит матч-реванш в предвыборной гонке, которая волнует немногих американцев и которую доноры с Уолл-стрит тщетно пытались предотвратить», — отмечает Bloomberg, комментируя предварительные данные «супервторника». Агенство подчеркивает, что доминирование Байдена и Трампа не могут скрыть глубокую тревогу и сомнения среди электората. Для демократов Байден — рискованная авантюра, учитывая опасения избирателей «по поводу способности 81-летнего мужчины продолжать возглавлять свободный мир, особенно в то время, когда бушуют войны за рубежом и царит экономическая нестабильность». А многочисленные юридические проблемы 77-летнего Трампа и его подстрекательские заявления о меньшинствах и иммигрантах угрожают оттолкнуть умеренных избирателей, отмечает Bloomberg.
Опрос, проведенный Bloomberg и Morning Consult, показал, что 82% респондентов считают Байдена или обоих кандидатов слишком старыми. 34% назвали опасным избрание Байдена, 45% — Трампа.
Выборы президента США пройдут 5 ноября. Переизбрания на второй срок добивается действующий глава Белого дома, демократ Джо Байден. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.