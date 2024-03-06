Мэр Минска назвал судьбу наземного транспорта после открытия новых станций метро

Он акцентировал внимание на том, что жители Минска привыкли к мобильности. Кухарев добавил, что, имея такую серьезную транспортную инфраструктуру, ее следует совершенстсвовать исходя из того, что появляются новые виды организации пассажирского движения. Он напомнил, что в 2024 году запланировано дополнительно ввести три станции метро.