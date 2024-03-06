Депутаты городской Думы Хабаровска стали донорами костного мозга

Депутаты Хабаровской городской Думы вступили в федеральный регистр доноров костного мозга. Сейчас в нем насчитывается около 200 тысяч человек, но для потребностей страны это маленькая цифра. Количество доноров должно составлять полмиллиона.
Ряды потенциальных доноров пополнили Александр Федчишин и Тарон Григорян. Для этого им нужно было всего лишь сдать кровь на Краевой станции переливания. Специалисты определили HLA-генотип.
— В рамках направления «Здоровье человека» мы постоянно проводим просветительские акции о донорстве и, конечно, сдаем кровь сами. У меня уже 17 донаций крови, но теперь в моей жизни как донора наступил новый важный этап, вполне закономерный и очень значимый — я вступил в регистр доноров костного мозга. Вопреки популярному мнению, процедура сдача самих клеток костного мозга безопасная и безболезненная. Зато она может спасти человеку жизнь, — рассказал Александр Федчишин.
При этом шанс найти генетического близнеца очень маленький. Он составляет один к 10 тысячам. Поэтому и нужно формировать регистр.
Донорами костного мозга стали уже шесть жителей Хабаровского края. Встретиться со своим реципиентом смог только один: по закону это можно сделать спустя два года после трансплантации. До этого момента они могут переписываться, сохраняя в тайне личные данные.
Вступить в регистр можно в возрасте от 18 до 45 лет при условии, что нет медицинских противопоказаний.