Депутаты городской Думы Хабаровска стали донорами костного мозга

— В рамках направления «Здоровье человека» мы постоянно проводим просветительские акции о донорстве и, конечно, сдаем кровь сами. У меня уже 17 донаций крови, но теперь в моей жизни как донора наступил новый важный этап, вполне закономерный и очень значимый — я вступил в регистр доноров костного мозга. Вопреки популярному мнению, процедура сдача самих клеток костного мозга безопасная и безболезненная. Зато она может спасти человеку жизнь, — рассказал Александр Федчишин.