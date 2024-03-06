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Собянин утвердил выплаты ветеранам в связи с 79-й годовщиной Великой Победы

Ветеранам войны и труженикам тыла выплатят единовременную материальную помощь в связи с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Распоряжение по данному вопросу подписал Сергей Собянин.
Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

По традиции материальную помощь получат следующие категории граждан:

— инвалиды и участники Великой Отечественной войны 1941−1945 годов;

— военнослужащие, проходившие службу в воинских частях, не входивших в состав действующей армии;

— военнослужащие, награжденные орденами и медалями СССР за службу в период с 22 июня 1941 по 3 сентября 1945 года;

— лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда»;

— инвалиды с детства вследствие ранения, контузии или увечья, полученного в годы войны;

— участники обороны Москвы;

— жители блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда;

— вдовы военнослужащих, погибших в годы войны;

— лица, награжденные знаком «Почетный донор СССР» за сдачу крови в годы войны;

— бывшие узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто;

— труженики тыла;

— граждане, родившиеся до 31 декабря 1931 года.

Размер выплат составит от 10 до 25 тысяч рублей. Ожидается, что материальную помощь получат примерно 38 тысяч москвичей.

Собянин Сергей