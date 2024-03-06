Собянин утвердил выплаты ветеранам в связи с 79-й годовщиной Великой Победы

По традиции материальную помощь получат следующие категории граждан:
— инвалиды и участники Великой Отечественной войны 1941−1945 годов;
— военнослужащие, проходившие службу в воинских частях, не входивших в состав действующей армии;
— военнослужащие, награжденные орденами и медалями СССР за службу в период с 22 июня 1941 по 3 сентября 1945 года;
— лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда»;
— инвалиды с детства вследствие ранения, контузии или увечья, полученного в годы войны;
— участники обороны Москвы;
— жители блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда;
— вдовы военнослужащих, погибших в годы войны;
— лица, награжденные знаком «Почетный донор СССР» за сдачу крови в годы войны;
— бывшие узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто;
— труженики тыла;
— граждане, родившиеся до 31 декабря 1931 года.
Размер выплат составит от 10 до 25 тысяч рублей. Ожидается, что материальную помощь получат примерно 38 тысяч москвичей.