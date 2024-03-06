Владимир Якушев встретился с молодежными делегациями УрФО на ВФМ-2024

«Урал и Западная Сибирь богаты не только природными ресурсами и промышленными гигантами, но и талантливыми, креативными, умными людьми. У нас есть чем гордиться в различных областях — от науки и технологий до культуры и искусства. Важно, чтобы о перспективах для жизни и работы в России благодаря вам узнали молодые люди всего мира», — обратился к участникам Владимир Якушев.