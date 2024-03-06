Владимир Якушев встретился с молодежными делегациями УрФО на ВФМ-2024

Знакомство с фестивалем началось с выставочных стендов уральских регионов. В павильоне Ханты-Мансийского автономного округа — Югры гостей знакомят с уникальной природой края и его традициями. Экспозиция Тюменской области носит название «Любовь. Креатив. Море», регион подготовил интерактивы и истории молодежных проектов. На стенде Челябинской области представлены уникальные факты о регионе и молодежной политике Южного Урала.
Кроме того, на выставке «Россия в миниатюре» представлены арт-объекты Свердловской и Челябинской области.
В павильоне «Ямал» Владимир Якушев провел встречу с представителями делегаций всех регионов Уральского федерального округа.
«Урал и Западная Сибирь богаты не только природными ресурсами и промышленными гигантами, но и талантливыми, креативными, умными людьми. У нас есть чем гордиться в различных областях — от науки и технологий до культуры и искусства. Важно, чтобы о перспективах для жизни и работы в России благодаря вам узнали молодые люди всего мира», — обратился к участникам Владимир Якушев.
Он добавил, что сразу после завершения основной программы фестиваля начнутся региональные дни. Делегации иностранной молодежи посетят в том числе Свердловскую и Челябинскую области, Ямал и Югру. Полпред выразил надежду, что иностранным участникам запомнится путешествие по России с самой хорошей стороны.
В ВФМ-2024 участвуют 20 тысяч молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа и других, включая 10 тысяч иностранных участников. Впервые в истории фестивального движения в мероприятии примут участие подростки от 14 до 17 лет — 500 из России и 500 из-за рубежа.
Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с южноуральской делегацией на Всемирном фестивале молодежи. Глава региона начал свой визит с осмотра экспозиции Челябинской области. Здесь представлена объемная карта региона, доска с открытками, которые оставляют все, кто здесь побывал. В настоящее время свои послания уже оставили ребята из 50 стран. Алексей Текслер также присоединился и написал свое пожелание. Губернатор поблагодарил ребят, что они рассказывают о достоинствах региона своим ровесникам.