У границ России над Черным морем обнаружили самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф и два многоцелевых истребителя «Рафаль-С» ВКС Франции. По причине этого в воздух подняли Су-27, который находился в составе дежурных по противовоздушной обороны сил.
С приближением российского судна иностранные самолеты развернулись и покинули акваторию водоема. Истребитель сопроводил летательные аппараты. Нарушения границ России не было допущено.
Над Черным морем российский СУ-27 сопроводил 3 французских самолета
Российская противовоздушная оборона предотвратила нарушение границ государства иностранными летательными аппаратами. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.
У границ России над Черным морем обнаружили самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф и два многоцелевых истребителя «Рафаль-С» ВКС Франции. По причине этого в воздух подняли Су-27, который находился в составе дежурных по противовоздушной обороны сил.