Над Черным морем российский СУ-27 сопроводил 3 французских самолета

У границ России над Черным морем обнаружили самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф и два многоцелевых истребителя «Рафаль-С» ВКС Франции. По причине этого в воздух подняли Су-27, который находился в составе дежурных по противовоздушной обороны сил.



С приближением российского судна иностранные самолеты развернулись и покинули акваторию водоема. Истребитель сопроводил летательные аппараты. Нарушения границ России не было допущено.