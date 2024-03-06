Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Над Черным морем российский СУ-27 сопроводил 3 французских самолета

Российская противовоздушная оборона предотвратила нарушение границ государства иностранными летательными аппаратами. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.
Источник: Новая Кубань

У границ России над Черным морем обнаружили самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф и два многоцелевых истребителя «Рафаль-С» ВКС Франции. По причине этого в воздух подняли Су-27, который находился в составе дежурных по противовоздушной обороны сил.

С приближением российского судна иностранные самолеты развернулись и покинули акваторию водоема. Истребитель сопроводил летательные аппараты. Нарушения границ России не было допущено.