Узбекистан предложил соседям создать региональную платформу по пыльным и песчаным бурям

Инициативы были предложены в ходе встречи генерального секретаря ОБСЕ и министров охраны окружающей среды стран Центральной Азии, состоявшейся на днях в Ашхабаде.
На встрече обсуждались вопросы сотрудничества между ОБСЕ и Центральной Азией по широкому спектру вопросов, касающихся охраны окружающей среды и безопасности — управление трансграничными водными ресурсами, энергетическая безопасность, смягчение и адаптация к негативным последствиям изменения климата, снижение риска стихийных бедствий, экологическое управление, а также поддержка гендерного равенства и значимого участия женщин в деятельности по охране окружающей среды и изменению климата.
В ходе мероприятия главы министерств выдвинули ряд предложений и инициатив.
В частности, заместитель министра экологии и природных ресурсов Казахстана Нуркен Шарбиев предложил провести в 2026 году Региональный экологический саммит в Казахстане для выработки совместных действий по климатическому вопросу.
Министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана Мелис Тургунбаев предложил создать Группу горных стран на COP29 и организовать совместное мероприятие по гендерным вопросам.
Председатель Комитета охраны окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан Баходур Шерализода проинформировал участников, что 2025 год по инициативе Таджикистана был назван «Международным годом сохранения ледников», а также о создании Международного трастового фонда по сохранению ледников и призвал международных доноров внести свой вклад в данный фонд.
Министр охраны окружающей среды Туркменистана Чарыгелди Бабаниязов объявил об инициировании Регионального центра по климатическим технологиям и выдвинул предложение провести форум ОБСЕ по климатоустойчивым технологиям.
Министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана Азиз Абдухакимов выдвинул ряд инициатив по созданию Регионального центра климатического мониторинга и Региональной платформы по пыльным и песчаным бурям.
Также он предложил тесно сотрудничать в рамках программы Global Gateway, учредить специальную стипендию ОБСЕ для наиболее выдающихся кандидатов, поступающих в магистратуру или докторантуру Центральноазиатского университета Green University в Узбекистане, привлечь ОБСЕ к работе Многопартнерского специального экологического фонда для Центральной Азии, который создается в партнерстве с ЕБРР.
В своем выступлении генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид отметила ряд направлений сотрудничества, а также предложила провести форум «Женщины и водные ресурсы» и открыть павильон «Женщины Центральной Азии» на 29-ой Конференции сторон рамочной Конвенции ООН по изменению климата, которая пройдет в этом году в Баку.
Напомним, что президент на саммите ООН в Дубае выступил за скорейшее согласование Глобального рамочного механизма в области адаптации к изменению климата в рамках Парижского соглашения.