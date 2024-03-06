Узбекистан предложил соседям создать региональную платформу по пыльным и песчаным бурям

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества между ОБСЕ и Центральной Азией по широкому спектру вопросов, касающихся охраны окружающей среды и безопасности — управление трансграничными водными ресурсами, энергетическая безопасность, смягчение и адаптация к негативным последствиям изменения климата, снижение риска стихийных бедствий, экологическое управление, а также поддержка гендерного равенства и значимого участия женщин в деятельности по охране окружающей среды и изменению климата.