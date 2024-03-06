FT: спецслужбы Запада назвали разведку России наиболее активной с холодной войны

Как отмечает FT, 27 февраля прокуратура Великобритании предъявила обвинения в шпионаже в пользу России гражданину Болгарии Тихомиру Иванчеву. За неделю до этого, 19 февраля, власти Украины заявили о смерти летчика Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал вертолет Ми-8 ВС России. Ранее, как пишет газета, во Франции также обнаружили сеть из 193 веб-сайтов, предназначенных для распространения дезинформации.