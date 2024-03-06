FT: спецслужбы Запада назвали разведку России наиболее активной с холодной войны

Один из собеседников газеты сказал, что разведывательная деятельность России находится на самом высоком уровне «или даже выше», чем во время холодной войны. По словам другого, Москва «делает все то, что делала всегда».
Собеседники газеты уточнили, что российские разведывательные службы были перегруппированы и модернизированы. При этом приоритеты разведки, по их словам, остаются прежними — усиление разногласий внутри НАТО и подрыв поддержки Украины.
Как отмечает FT, 27 февраля прокуратура Великобритании предъявила обвинения в шпионаже в пользу России гражданину Болгарии Тихомиру Иванчеву. За неделю до этого, 19 февраля, власти Украины заявили о смерти летчика Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал вертолет Ми-8 ВС России. Ранее, как пишет газета, во Франции также обнаружили сеть из 193 веб-сайтов, предназначенных для распространения дезинформации.
1 марта главред медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргарита Симоньян опубликовала запись разговора предполагаемых высокопоставленных офицеров Бундесвера. Они обсуждали использование ракет Taurus Украиной, в том числе, как следует из контекста, для ударов по Крымскому мосту. Минобороны Германии сообщало о проверке информации, а немецкий канцлер Олаф Шольц пообещал расследовать дело быстро. Der Spiegel после первого анализа классифицировал запись как подлинную.
Петр Бузлаев