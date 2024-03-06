Почти 740 тысяч человек проголосовали досрочно на выборах президента

«По состоянию на десять часов шестого марта 2024 года в 32 субъектах Российской Федерации досрочно проголосовало почти 740 тысяч человек. Это немало, это люди, которые находятся в особых условиях и к которым участково-избирательная комиссия добирается не всегда легко и просто, а с большими проблемами иногда», — заявил он на заседании комиссии.
Булаев уточнил, что от избирателей поступило уже более 3,7 миллиона заявок на дистанционное электронное голосование (ДЭГ).
Кроме того, добавил зампредседателя комиссии, два миллиона шестьсот пятьдесят тысяч заявлений пришло для голосования на участках по месту нахождения.
На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.