Почти 740 тысяч человек проголосовали досрочно на выборах президента

«По состоянию на десять часов шестого марта 2024 года в 32 субъектах Российской Федерации досрочно проголосовало почти 740 тысяч человек. Это немало, это люди, которые находятся в особых условиях и к которым участково-избирательная комиссия добирается не всегда легко и просто, а с большими проблемами иногда», — заявил он на заседании комиссии.