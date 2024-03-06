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Токаев принял главу МВД Саденова

Астана. 6 марта. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел Ержана Саденова, сообщает пресс-служба Акорды.
Источник: Пресс-служба Акорды

«Глава государства принял министра внутренних дел Ержана Саденова», — говорится в сообщении в среду.

Саденов:

· отчитался о деятельности министерства по укоренению в стране принципа «Закон и порядок» и обеспечению «нулевой терпимости» к любым правонарушениям;

· доложил, что в соответствии с поручениями Главы государства, данными на расширенном заседании коллегии МВД, основной акцент в работе сделан на профилактику и повышение правовой грамотности граждан:

 — это позволило снизить уровень преступности с начала года;

 — существенно сократилось количество краж, грабежей, разбоев, преступлений, совершенных в сфере семейно-бытовых отношений, на улицах, несовершеннолетними и ранее судимыми;

· проинформировал о принимаемых мерах по разработке единого закона в сфере профилактики правонарушений, создании специализированных подразделений по борьбе с семейно-бытовым насилием;

· ознакомил с результатами работы по противодействию организованной преступности, наркопреступности, экстремизму. Сообщил о создании самостоятельной службы по борьбе с киберпреступностью;

· доложил о подготовке к внеочередной аттестации руководящего состава среднего звена.

«Глава государства дал ряд поручений по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности в стране», — добавили в Акорде.