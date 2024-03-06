Токаев принял главу МВД Саденова

«Глава государства принял министра внутренних дел Ержана Саденова», — говорится в сообщении в среду.
Саденов:
· отчитался о деятельности министерства по укоренению в стране принципа «Закон и порядок» и обеспечению «нулевой терпимости» к любым правонарушениям;
· доложил, что в соответствии с поручениями Главы государства, данными на расширенном заседании коллегии МВД, основной акцент в работе сделан на профилактику и повышение правовой грамотности граждан:
— это позволило снизить уровень преступности с начала года;
— существенно сократилось количество краж, грабежей, разбоев, преступлений, совершенных в сфере семейно-бытовых отношений, на улицах, несовершеннолетними и ранее судимыми;
· проинформировал о принимаемых мерах по разработке единого закона в сфере профилактики правонарушений, создании специализированных подразделений по борьбе с семейно-бытовым насилием;
· ознакомил с результатами работы по противодействию организованной преступности, наркопреступности, экстремизму. Сообщил о создании самостоятельной службы по борьбе с киберпреступностью;
· доложил о подготовке к внеочередной аттестации руководящего состава среднего звена.
«Глава государства дал ряд поручений по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности в стране», — добавили в Акорде.