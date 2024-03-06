Матвиенко считает, что Донбасс — не место для покаяния деятелей культуры

«Мне кажется, здесь надо еще раз продумать наши подходы к направлению художественных коллективов, деятелей культуры. На Донбасс героев надо посылать, таких как Петр Лундстрем, который с первого дня с бойцами, который с первого дня занял позицию поддержки специальной военной операции», — сказала Матвиенко.