Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Матвиенко считает, что Донбасс — не место для покаяния деятелей культуры

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Донбасс не должен быть местом для так называемого покаяния деятелей культуры, которые поменяли свое отношение к специальной военной операции. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания верхней палаты.
Источник: РИА "Новости"

«Мне кажется, здесь надо еще раз продумать наши подходы к направлению художественных коллективов, деятелей культуры. На Донбасс героев надо посылать, таких как Петр Лундстрем, который с первого дня с бойцами, который с первого дня занял позицию поддержки специальной военной операции», — сказала Матвиенко.

«Те, кто осознал из деятелей культуры, что были не правы, пусть скажут публично, объяснят свою позицию, а Донбасс — не то место куда направлять их для так называемого покаяния», — подчеркнула она.

Спикер Совфеда отметила, что знает «настроения многих жителей Донбасса», которым не нравятся, что тех, «кто опорочил себя», посылают на Донбасс.

«Жители Донбасса говорят: “Не надо это делать, это не искренне, мы не то место, где эти люди должны каяться или, извините, отмываться”», — резюмировала она.

Тему о направлении деятелей культуры и художественных коллективов в зону специальной военной операции подняла сенатор Екатерина Алтабаева. Она отметила, что в палату поступают предложения от коллективов, которые хотели бы поддержать бойцов СВО.

Совет Федерации
музыка