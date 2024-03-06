В МВД создадут спецподразделения по борьбе с семейно-бытовым насилием

Глава государства принял министра внутренних дел Ержана Саденова, сообщает пресс-служба Акорды.
Ержан Саденов отчитался о деятельности министерства по укоренению в стране принципа «Закон и порядок» и обеспечению «нулевой терпимости» к любым правонарушениям. По его словам, в соответствии с поручениями главы государства, данными на расширенном заседании коллегии МВД, основной акцент в работе сделан на профилактику и повышение правовой грамотности граждан:
- это позволило снизить уровень преступности с начала года;
- существенно сократилось количество краж, грабежей, разбоев, преступлений, совершенных в сфере семейно-бытовых отношений, на улицах, несовершеннолетними и ранее судимыми.
Также глава МВД проинформировал о принимаемых мерах по разработке единого закона в сфере профилактики правонарушений, создании специализированных подразделений по борьбе с семейно-бытовым насилием.
Министр ознакомил президента с результатами работы по противодействию организованной преступности, наркопреступности, экстремизму. Министр сообщил о создании самостоятельной службы по борьбе с киберпреступностью, а также доложил о подготовке к внеочередной аттестации руководящего состава среднего звена.
Глава государства дал ряд поручений по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности в стране.