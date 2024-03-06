В МВД создадут спецподразделения по борьбе с семейно-бытовым насилием

Ержан Саденов отчитался о деятельности министерства по укоренению в стране принципа «Закон и порядок» и обеспечению «нулевой терпимости» к любым правонарушениям. По его словам, в соответствии с поручениями главы государства, данными на расширенном заседании коллегии МВД, основной акцент в работе сделан на профилактику и повышение правовой грамотности граждан: