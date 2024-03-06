В Башкирии чиновница лишилась работы в связи с утратой доверия

Ранее приговором суда исполняющая обязанности главы Шаранского сельсовета была признана виновной в служебном подлоге, ей назначили штраф.
Установлено, что в сентябре 2023 года по поручению чиновницы специалист администрации сельского поселения подготовила подложные табели о выполнении местным жителем обязательных работ, назначенных судом за повторное управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Кроме того, во время проверки выяснилось, что чиновница тратила деньги со служебной топливной карты на личные нужды.
С учетом изложенного прокуратура района внесла в адрес Совета органа местного самоуправления представление, в котором потребовала рассмотреть вопрос о расторжении трудового договора. Женщину уволили.
Ранее «Башинформ» писал о том, что в Башкирии чиновник подозревается в выдаче поддельной выписки.