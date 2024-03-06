В Башкирии чиновница лишилась работы в связи с утратой доверия

Установлено, что в сентябре 2023 года по поручению чиновницы специалист администрации сельского поселения подготовила подложные табели о выполнении местным жителем обязательных работ, назначенных судом за повторное управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Кроме того, во время проверки выяснилось, что чиновница тратила деньги со служебной топливной карты на личные нужды.