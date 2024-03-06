«Молдову в ЕС никогда не примут»: Политик делает прогнозы относительно будущего нашей страны

— Отношения между Кишиневом и Тирасполем сильно измельчали. Если раньше стороны обсуждали серьезные разногласия, вели переговоры при участии международных посредников, то сейчас вместо всего этого имеет место какое-то мелкое препирательство, как между персонажами романа Ильфа и Петрова Паниковским и Балагановым. Вместе с тем такой результат съезда, на котором не прозвучало каких-то громких политических требований, стал облегчением для всех. Приднестровье показало, что оно существует, остальные подтвердили, что их мнение Тирасполя не интересует. В итоге все довольны. У Приднестровья, зажатого с одной стороны Украиной, воюющей с Россией, а с другой стороны Молдовой, которая поддерживает Украину и сама подпирается ЕС и НАТО, поле для маневра очень узкое. Тирасполю не нужны провокации и разморозка конфликта. Молдове тоже не нужно военное обострение, которое неизвестно к чему может привести. России, пока она сосредоточена на Донбассе, также не нужен новый очаг напряженности вокруг Приднестровья. Для Запада разморозка приднестровского конфликта означала бы, что конфликт с Россией подошел непосредственно к границе ЕС и НАТО, а идти на лобовое столкновение с Россией на Западе не хотят. Поэтому статус-кво устраивает и эту сторону.