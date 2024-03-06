Новосибирская область может быть лидером по реализации послания Путина

«Это предопределено не только уровнем ее развития — экономического, культурного, интеллектуального, фактическим статусом Новосибирска как столицы Сибири и третьей столицы России, но и наличием компетентного руководства, накопившего опыт эффективной реализации больших проектов. Все последние годы в области строят и реконструируют больше и лучше, чем во всех соседних регионах. Так будет и дальше», — уверен Виталий Иванов.