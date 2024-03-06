Новосибирская область может быть лидером по реализации послания Путина

Задачи, которые перечислил Владимир Путин, предстоит решать в течение ближайших шести лет, считает эксперт по региональной политике, политолог Виталий Иванов. Кроме этого, он подчеркивает, что многое зависит от регионов, среди которых в процессе неизбежно будут лидеры и отстающие.
«Это предопределено не только уровнем ее развития — экономического, культурного, интеллектуального, фактическим статусом Новосибирска как столицы Сибири и третьей столицы России, но и наличием компетентного руководства, накопившего опыт эффективной реализации больших проектов. Все последние годы в области строят и реконструируют больше и лучше, чем во всех соседних регионах. Так будет и дальше», — уверен Виталий Иванов.
Эксперт Центра прикладных исследований и программ, региональный представитель РАПК в СФО Игорь Кузнецов отметил, что программы и новые нацпроекты, которые обозначил президент России, являются огромной ответственностью для губернаторов, так как получить федеральные деньги — мало, важно еще и своевременно и эффективно их освоить.
«Здесь в качестве положительного примера стоит привести Новосибирскую область, лидирующую в СФО не только по объёмам выделяемых федеральным центром средств, но и по реализации нацпроектов, что говорит о широких горизонтах планирования, системном и комплексном подходе в регионе», — пояснил эксперт.
«Глава Новосибирской области Андрей Травников использует проактивный подход в решении этой задачи: он поручил областному кабмину инициативно включиться в реализацию Послания, не ждать, пока из федеральных министерств пойдут уже сформулированные установки, а проделать предварительную работу, включая актуализацию региональных программ», — подчеркнул Игорь Кузнецов.
Ранее «МК в Новосибирске» рассказывали о том, что Путин предложил вдвое увеличить выплаты за классное руководство в Новосибирске.