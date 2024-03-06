ЗакС Петербурга разрешил себе заседать вне парламента

Заксобрание Петербурга изменило собственный регламент и разрешило себе проводить заседания за пределами Мариинского дворца. Такой проект постановления 6 марта парламент принял в окончательном, втором чтении.



Во втором чтении была принята поправка, которую предложили депутат от «Единой России» Денис Четырбок и глава фракции «Яблоко» Александр Шишлов. Суть корректировки: на выездных заседаниях будет невозможно внести в повестку вопрос «с голоса».



Ранее «Фонтанка» писала, что корректировка вносится для того, чтобы губернатор города Александр Беглов смог провести свой отчет перед Заксобранием не в здании парламента. Осенью 2024 года должны пройти выборы главы Петербурга. По данным источников редакции, в Смольном обсуждают вариант организации отчета действующего главы города за пять лет работы.