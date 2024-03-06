Губернатор Хоценко проверил ход строительства новой школы и диспансера на омском Левобережье

Губернатор Омской области Виталий Хоценко 6 марта проинспектировал ряд социально значимых и жилищных объектов на Левом берегу. Первым из них стала школа на 1 122 места в микрорайоне «Прибрежный». Она возводится по президентскому нацпроекту «Образование» в рамках концессионного соглашения между Правительством региона и компанией «Наша школа».
Будущую школу отличает нестандартный проект: здание украсит витражное остекление. Панорамные стеклянные фасады имеют небольшой вес, просты в эксплуатации, а сама конструкция будет смотреться эффектно.
Виталий Хоценко проверил этапы работ в каждом из пяти блоков здания переменной этажности. Сейчас на объекте ведётся утепление и облицовка фасада, кладка стен, устройство кровли и установка оконных блоков. Также строители начали внутренние отделочные работы. Возведение школы идёт в соответствии с графиком.
В школьных классах и помещениях будет много естественного света и воздуха. В центре учреждения будут располагаться двухъярусная библиотека и актовый зал на 480 мест с балконом. Высота потолков в этих помещениях составит от семи до 12 метров.
Кроме того, в современном образовательном комплексе расположится большой спортзал, где одновременно смогут заниматься три класса. Здесь предусмотрен и гимнастический зал. В четырёхэтажном корпусе будут кабинеты средней и старшей школы, а в трёхэтажном — начальные классы.
В учебном заведении предусмотрена безбарьерная среда для маломобильных групп, два пассажирских лифта грузоподъёмностью 630 кг и все необходимые противопожарные меры безопасности.
«Школа хорошая. Объект строится по концессионной модели. Это будет профильный общеобразовательный комплекс химико-технологической направленности. Уже набирается педагогический коллектив, персонал», — отметил Виталий Хоценко.
Глава региона также побывал на стройплощадке детского инфекционного диспансера на 300 мест. Объект возводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом России.
На объекте уже выполнено свайное основание, завершается устройство фундаментов, начат монтаж монолитных железобетонных перекрытий цокольного этажа. В строительстве задействовано более 20 единиц механизированной техники и около 200 человек.
«Это большой объект точка его площадь составляет под 35 тысяч кв. м. Военно-строительная компания возводит его неплохими темпами. Было небольшое отставание, но сегодня оно нивелируется, составлен график, по которому должны наверстать сроки», — отметил губернатор.