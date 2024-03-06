В Петербурге усиливают поддержку многодетных семей: ЗакС одобрил ряд льгот

Наконец, многодетным семьям будут предоставлять льготу на оплату коммунальных платежей и плату за жилье — не менее 30%. В настоящее время льгота касается только «коммуналки».



Также инициатива вводит в городе действие единого в России удостоверения многодетной семьи вместо свидетельства, которое действует в городе в настоящее время.



Глава фракции «Единой России» Павел Крупник уточнил, будут ли распространяться эти льготы на многодетные семьи, прибывшие из-за рубежа, и будет ли установлен срок, в течение которого семья должна прожить в России. Сухенко пояснил, что при получении российского гражданства уже есть ограничения по тому, сколько человек должен прожить в России.



Замглавы фракции «Яблока» Борис Вишневский поддержал законопроект и высказал удивление, что его фракция год назад вносила похожий законопроект о расширении понятия многодетной семьи, чтобы засчитывались не только несовершеннолетние дети, но и дети до 23 лет, которые обучаются в очной форме, но инициатива получила отрицательное заключение губернатора.



Сухенко ответил, что инициатива базируется на указе президента, который был издан в январе 2024 года, и подчеркнул, что в реакции правительства города на законопроект «Яблока» не было «какого-то злого умысла».