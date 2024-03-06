В Петербурге усиливают поддержку многодетных семей: ЗакС одобрил ряд льгот

В Петербурге расширяют понятие многодетной семьи, за счет чего такой статус получат еще более 10 тысяч семей. А вводятся дополнительные меры поддержки, в том числе, на оплату жилья. Соответствующий законопроект 6 марта Законодатедьное собрание города приняло в первом чтении.
Законопроект губернатора уже на заседании с голоса внес представитель Смольного в парламенте Константин Сухенко.
«В частности, проектом закона предлагается первое — изменить определение многодетной семьи, что повлечет увеличение количества семей, имеющих в Санкт-Петербурге статус многодетной».
После того, как инициатива вступит в силу, количество семей, имеющих статус многодетных в Петербурге, вырастет на 10 659. В настоящее время в Петербурге живут 55 094 многодетные семьи.
Кроме того, многодетным будет предоставлено право на бесплатное посещение за счет городского бюджета музеев, парков культуры и отдыха, выставок (организатор которых — исполнительная власть города). Если сейчас на такую льготу имеют право только многодетные семьи из Петербурга, то после принятия закона на это будет иметь право любая многодетная семья, вне зависимости от места жительства.
Детей из таких семей, которые учатся в школах, должны обеспечивать одеждой для посещения учебы и спортивной формой. Для детей, обучающихся в средних учебных учреждениях, предложено увеличить с начала 2024 года выплаты с 4 467 до 5 899 рублей. Для обучающихся в общеобразовательных учреждениях установить выплату в размере 10 тысяч рублей.
Наконец, многодетным семьям будут предоставлять льготу на оплату коммунальных платежей и плату за жилье — не менее 30%. В настоящее время льгота касается только «коммуналки».
Также инициатива вводит в городе действие единого в России удостоверения многодетной семьи вместо свидетельства, которое действует в городе в настоящее время.
Глава фракции «Единой России» Павел Крупник уточнил, будут ли распространяться эти льготы на многодетные семьи, прибывшие из-за рубежа, и будет ли установлен срок, в течение которого семья должна прожить в России. Сухенко пояснил, что при получении российского гражданства уже есть ограничения по тому, сколько человек должен прожить в России.
Замглавы фракции «Яблока» Борис Вишневский поддержал законопроект и высказал удивление, что его фракция год назад вносила похожий законопроект о расширении понятия многодетной семьи, чтобы засчитывались не только несовершеннолетние дети, но и дети до 23 лет, которые обучаются в очной форме, но инициатива получила отрицательное заключение губернатора.
Сухенко ответил, что инициатива базируется на указе президента, который был издан в январе 2024 года, и подчеркнул, что в реакции правительства города на законопроект «Яблока» не было «какого-то злого умысла».
Михаил Амосов из фракции «Справедливой России — За правду!» также заявил, что фракция поддерживает инициативу, и предложил поправку: выплату для тех, у кого рождается тройня и более детей единоразово. За тройняшек, например, депутат предложил выплачивать 3 млн рублей. Амосов объяснил, что тройняшки и большее количество рожденных близнецов — большой стресс для семьи.