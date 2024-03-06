Молдавия приостановила действие ДОВСЕ

— Учитывая коренное изменение обстоятельств, произошедших по сравнению с существовавшими на момент заключения ДОВСЕ, подписанного в Париже 19 ноября 1990 года, Молдавия приостанавливает действие договора с возможностью возвращения к его реализации позднее, — заявил он в ходе заседания правительства республики.
По его словам, аналогичные действия по приостановке договора приняла 21 страна. Решение молдавских властей вступит в силу через 150 дней после того, как соответствующее уведомление получат государства — участники договора, передает РИА Новости.
В ночь на 7 ноября была окончательно завершена процедура выхода России из ДОВСЕ. Об этом говорится в заявлении российского Министерства иностранных дел. Президент России Владимир Путин 29 мая этого года подписал закон о денонсации договора.
Страны НАТО приостановили свое участие в ДОВСЕ после выхода России из договора.