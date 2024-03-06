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Молдавия приостановила действие ДОВСЕ

Правительство Молдавии на заседании в среду, 6 марта, одобрило приостановку действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом заявил госсекретарь минобороны страны Валерий Мижа.
Источник: Reuters

— Учитывая коренное изменение обстоятельств, произошедших по сравнению с существовавшими на момент заключения ДОВСЕ, подписанного в Париже 19 ноября 1990 года, Молдавия приостанавливает действие договора с возможностью возвращения к его реализации позднее, — заявил он в ходе заседания правительства республики.

По его словам, аналогичные действия по приостановке договора приняла 21 страна. Решение молдавских властей вступит в силу через 150 дней после того, как соответствующее уведомление получат государства — участники договора, передает РИА Новости.

В ночь на 7 ноября была окончательно завершена процедура выхода России из ДОВСЕ. Об этом говорится в заявлении российского Министерства иностранных дел. Президент России Владимир Путин 29 мая этого года подписал закон о денонсации договора.

Страны НАТО приостановили свое участие в ДОВСЕ после выхода России из договора.

НАТО