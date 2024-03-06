Молдавия приостановила действие ДОВСЕ

Он отметил, что на сегодняшний день решение о приостановке договора приняла 21 страна. Решение правительства Молдавии вступит в силу через 150 дней после того, как соответствующее уведомление получат государства-участники договора. Решение правительства будет передано на утверждение парламента, а затем и президента Молдавии.