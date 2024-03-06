Молдавия приостановила действие ДОВСЕ

«Учитывая коренное изменение обстоятельств, произошедших по сравнению с существовавшими на момент заключения Договора об обычных вооруженных силах в Европе, подписанного в Париже 19 ноября 1990 года, Молдавия приостанавливает действие Договора с возможностью возвращения к его реализации позднее», — заявил Мижа на заседании правительства.
Он отметил, что на сегодняшний день решение о приостановке договора приняла 21 страна. Решение правительства Молдавии вступит в силу через 150 дней после того, как соответствующее уведомление получат государства-участники договора. Решение правительства будет передано на утверждение парламента, а затем и президента Молдавии.
Договор был подписан в 1990 году представителями 16 государств-участников НАТО и шести государств-участников Организации Варшавского договора (ОВД). Он устанавливал предельные групповые и индивидуальные уровни для стран НАТО и Варшавского договора по пяти видам ограничиваемых Договором вооружений и военной техники (ОДВТ) — боевым танкам, боевым бронированным машинам (ББМ), артиллерии, ударной авиации и ударным вертолетам. Россия денонсировала этот договор в 2023 году.