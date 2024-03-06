Путин согласился с идеей калининградских бизнесменов по поддержке рыболовного флота

«Сегодня один рыбак создаёт на берегу от 5 до 10 рабочих мест, а на шпротах — 15. Поэтому очень важно это развивать потому, что сегодня средний возраст судна 34 года. Мы хотим в ближайшее время иметь суда, и сами к этому готовы», — сказал Лютаревич.