Путин согласился с идеей калининградских бизнесменов по поддержке рыболовного флота

Президент России Владимир Путин поддержал предложение калининградских рыбаков по расширению программы строительства рыболовного флота, включив туда маломерные суда. Обсуждение вопроса состоялось на встрече с представителями агропромышленного комплекса России во вторник, 5 марта.
Председатель совета директоров группы компаний «За Родину» Сергей Лютаревич отметил, что возраст судов, работающих в прибрежной зоне в разных регионах страны, превысил 30-летний рубеж. Темпы нынешнего судостроения рыбаков не устраивают.
«Для развития фабрик нужно развивать прибрежное рыболовство. Рыбаки на Каспийском, Балтийском, Озовском морях, привозя охлаждённую рыбу на берег, очень нуждаются в обновлении флота. Мы работаем на этих бассейнах, и я постоянно общаюсь с рыбаками и высказываю общую заинтересованность».
По словам предпринимателя, та масштабная программа по поддержке обновления флота, которая реализуется в стране, не охватывает всех рыбаков, потому что в Балтийском, Каспийском и некоторых других бассейнах нет высокого дохода от ловли рыбы.
«Мы ловим кильку, недорогую рыбу. Хотим строиться, подготовили проекты, и калининградские судоверфи готовы принимать уже заказы, но без господдержки мы не справимся. Существующие меры поддержки для больших судов нам не подходят, для нас, мягко говоря, они неэффективны», — пояснил Лютаревич.
Глава предприятия «За Родину» предложил расширить программу, чтобы туда могли войти «моряки-прибрежники».
«Сегодня один рыбак создаёт на берегу от 5 до 10 рабочих мест, а на шпротах — 15. Поэтому очень важно это развивать потому, что сегодня средний возраст судна 34 года. Мы хотим в ближайшее время иметь суда, и сами к этому готовы», — сказал Лютаревич.
Владимир Путин дал поручение Минсельхозу и Минпромторгу поддержать предпринимателей.
«Надо спокойненько, без суеты проработать в ближайшее время. Мы это в программу заложим и сделаем на ближайший бюджетный период».
В феврале сообщалось, что калининградские консервы пока не смогли снова выйти на беспошлинный экспорт.