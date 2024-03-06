Сергей Кириенко поделился с участниками ВФМ опытом управления

«Вы все лидеры, и вам предстоит создавать будущее в России и других странах, во всем мире. У вас большие возможности и большая ответственность. Уверен, что вы справитесь», — обратился к молодежи Сергей Кириенко.
Представитель Кремля поделился с молодежью собственным опытом. Сергей Кириенко рассказал слушателям марафона о десяти жизненных принципах, которые, по словам главы оргкомитета фестиваля, помогают ему управлять процессами в условиях непредсказуемого и меняющегося мира. Сергей Кириенко отметил, что принципы эффективного управленца полезны и в повседневной жизни, и в учебе, и в профессиональной деятельности.
Он подчеркнул, что миссия лидера состоит в том, чтобы делать невозможное возможным. Для этого, по словам Кириенко, нужно лишь «научиться взаимодействовать с разными людьми, ставить большие цели, быть готовым браться за управление ситуацией и осознавать личную ответственность».
«Если мечтать и при этом ценить каждый маленький шаг навстречу своей мечте, радоваться трудностям, не сдаваться, искать нестандартные идеи, то можно сделать невозможное возможным».
Напомним, на марафоне «Знание. Первые», организованном Российским обществом «Знание» на полях ВФМ, с молодежью пообщались Сергей Лавров и Дмитрий Медведев, Эмир Кустурица и Дмитрий Дюжев, Сергей Карякин и Роман Костомаров и другие выдающиеся личности.