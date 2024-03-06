Сергей Кириенко поделился с участниками ВФМ опытом управления

Представитель Кремля поделился с молодежью собственным опытом. Сергей Кириенко рассказал слушателям марафона о десяти жизненных принципах, которые, по словам главы оргкомитета фестиваля, помогают ему управлять процессами в условиях непредсказуемого и меняющегося мира. Сергей Кириенко отметил, что принципы эффективного управленца полезны и в повседневной жизни, и в учебе, и в профессиональной деятельности.