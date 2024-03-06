Пассажиры смогут проголосовать на выборах президента в Пулково

Отдать свой голос можно будет на первом этаже терминала, с правой стороны. Эта зона будет работать с 15 по 17 марта, участок будет принимать бланки избирателей с 8:00 до 20:00.



Для того что получить возможность проголосовать в аэропорту, до 11 марта необходимо подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. В нем указывается участок № 1416. Желающие смогут обратиться с этой целью в МФЦ, в территориальную или участковую избирательную комиссию, а также отправить запрос на портале «Госуслуги» или явиться в аэропорт.



В Пулково напомнили, что в дни выборов для голосования с собой следует взять паспорт гражданина РФ.



Ранее «Ъ-СПб» писал о работе городских штабов по сбору подписей в поддержку кандидатов на пост президента России.

