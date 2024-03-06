Владимир Путин в Сочи 6 марта встретится с гендиректором МАГАТЭ

Также господин Песков сообщил, что президент встретится с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Сочи. Ранее стало известно, что гендиректор Международного агентства вечером 5 марта прибыл в Сочи, а 6 марта встретился с руководителем «Росатома», чтобы обсудить вопрос Запорожской АЭС.



Владимир Путин в Сочи также проведет совещание по развитию Юга России и Приазовья. На встрече обсудят проекты экономического развития и инфраструктуры.



О приезде президента в Сочи сообщалось ранее. Активно обсуждается и возможный визит главы государства в Краснодар.



Вячеслав Рыжков.