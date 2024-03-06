Бойцы СВО принимают участие в досрочном голосовании на выборах президента РФ

«Всего по состоянию на 10:00 6 марта в труднодоступных и отдаленных местностях, на судах и в воинских частях в 32 регионах досрочно проголосовали почти 740 тысяч человек. Это немало, если учитывать, как непросто бывает членам комиссий к ним добраться», — отметил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.