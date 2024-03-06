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Бойцы СВО принимают участие в досрочном голосовании на выборах президента РФ

МОСКВА, 6 мар — РАПСИ. Военнослужащие подразделений группировок войск «Запад», «Восток», «Центр» и «Днепр» досрочно голосуют в зоне СВО, сообщили в Центральной избирательной комиссии.
Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Голосование проходит в особым образом организованных помещениях в тыловых районах СВО.

«Всего по состоянию на 10:00 6 марта в труднодоступных и отдаленных местностях, на судах и в воинских частях в 32 регионах досрочно проголосовали почти 740 тысяч человек. Это немало, если учитывать, как непросто бывает членам комиссий к ним добраться», — отметил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

В Центризбиркоме уточнили, что подразделения, выполняющие боевые задачи на передовой, посетят выездные избирательные комиссии.