Бойцы СВО принимают участие в досрочном голосовании на выборах президента РФ

Голосование проходит в особым образом организованных помещениях в тыловых районах СВО.
«Всего по состоянию на 10:00 6 марта в труднодоступных и отдаленных местностях, на судах и в воинских частях в 32 регионах досрочно проголосовали почти 740 тысяч человек. Это немало, если учитывать, как непросто бывает членам комиссий к ним добраться», — отметил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
В Центризбиркоме уточнили, что подразделения, выполняющие боевые задачи на передовой, посетят выездные избирательные комиссии.