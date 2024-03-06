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Токаев дал ряд поручений главе МВД по повышению уровня правопорядка

Президент заслушал отчет о деятельности министерства по укоренению в стране принципа «Закон и порядок» и обеспечению «нулевой терпимости» к любым правонарушениям, передает DKNews.kz.
Источник: Аkorda

Ержан Саденов доложил, что в соответствии с поручениями Главы государства, данными на расширенном заседании коллегии МВД, основной акцент в работе сделан на профилактику и повышение правовой грамотности граждан. Это позволило снизить уровень преступности с начала года. Существенно сократилось количество краж, грабежей, разбоев, преступлений, совершенных в сфере семейно-бытовых отношений, на улицах, несовершеннолетними и ранее судимыми.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о принимаемых мерах по разработке единого закона в сфере профилактики правонарушений, создании специализированных подразделений по борьбе с семейно-бытовым насилием.

Президент был ознакомлен с результатами работы по противодействию организованной преступности, наркопреступности, экстремизму. Министр сообщил о создании самостоятельной службы по борьбе с киберпреступностью.

Ержан Саденов также отчитался о подготовке к внеочередной аттестации руководящего состава среднего звена.

По итогам встречи Глава государства дал ряд поручений по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности в стране.