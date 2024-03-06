Токаев дал ряд поручений главе МВД по повышению уровня правопорядка

Ержан Саденов доложил, что в соответствии с поручениями Главы государства, данными на расширенном заседании коллегии МВД, основной акцент в работе сделан на профилактику и повышение правовой грамотности граждан. Это позволило снизить уровень преступности с начала года. Существенно сократилось количество краж, грабежей, разбоев, преступлений, совершенных в сфере семейно-бытовых отношений, на улицах, несовершеннолетними и ранее судимыми.