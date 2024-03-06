В Самаре на встрече обсудили дополнительные меры поддержки IT-сферы

Также обсуждение коснулось идеи создания специализированного стадиона для киберспорта и фиджитал-спорта, что отражает растущую популярность этих дисциплин в регионе и в целом по стране. В завершение встречи Дмитрий Азаров обратился к IT-сообществу и попросил подготовить дополнительные предложения и инициативы по обозначенным в ходе встречи вопросам.