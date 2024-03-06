В Самаре на встрече обсудили дополнительные меры поддержки IT-сферы

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с представителями IT-сообщества региона. На ней обсудили поддержку отрасли на региональном и федеральном уровнях, привлечение и подготовку квалифицированных кадров, а также создание благоприятных условий для жизни и работы IT-специалистов.
Глава региона подчеркнул важность темпов развития сферы информационных технологий и выразил благодарность компаниям, активно участвующим в подготовке кадров в данной области. Дмитрий Азаров отметил увеличение числа мест, в том числе и бюджетных, для подготовки IT-специалистов.
Согласно динамике развития софтверной индустрии, Самарская область занимает третье место в рейтинге и входит в ТОП-5 регионов по уровню развития ИТ-индустрии. В 2023 году регион также вошел в ТОП-10 по доле прохождений федерального образовательного проекта «Урок цифры».
— Это, вне всякого сомнения, наш вклад в профориентацию, подготовку кадров. У нас сегодня IT-кафедры выпускают примерно 3500 специалистов в год. Понятно, что школьников нужно ориентировать на эти решения.
На встрече были представлены региональные меры поддержки IT-бизнеса и специалистов: льготы при уплате налога для аккредитованных компаний, возврат части НДФЛ с новых сотрудников из других регионов, программа предоставления льготных ипотечных кредитов и компенсация расходов по ипотечному кредиту.
Отметим, что в рамках развития IT-сферы в регионе идет работа над созданием международного межвузовского кампуса. Проект получил поддержку президента России Владимира Путина. Его планируют завершить к 2027 году. Это, по словам губернатора, станет мощным импульсом для развития IT-индустрии, привлекая молодых специалистов из других регионов.
Также обсуждение коснулось идеи создания специализированного стадиона для киберспорта и фиджитал-спорта, что отражает растущую популярность этих дисциплин в регионе и в целом по стране. В завершение встречи Дмитрий Азаров обратился к IT-сообществу и попросил подготовить дополнительные предложения и инициативы по обозначенным в ходе встречи вопросам.