Глава МИД Алейник заявил, что отношения Беларуси с Западом стали хуже в 2023

Глава МИД Беларуси Сергей Алейник констатировал, что отношения с Западом в 2023 году стали хуже. Соответствующее заявление он, как передает sputnik.by, сделал на заседании коллегии МИД республики в среду, 6 марта 2024 года.
— Мы инициативно не делаем ни одного недружественного или агрессивного шага, принимаем только ответные меры и декларируем готовность к равноправному и взаимоуважительному диалогу, — цитирует руководителя внешнеполитического ведомства Беларуси названный источник.
Сергей Алейник констатировал: некоторые страны Запада применяют нелигитимные методы транспортной и финансовой блокады Беларуси, при это нередко даже собственно санкционное законодательство используют произвольным образом.
Руководитель МИД Беларуси отметил при этом, что у отдельных западных оппонентов республики уже отмечаются некоторые признаки «отрезвления». Сергей Алейник подчеркнул, что считает необходимым продолжать эту конструктивную линию, а также жестко добиваться возобновления свободного движения жизненно важных товаров, главным образом, гуманитарного характера.