Всемирный фестиваль молодежи, график Путина и решения МУС. Темы брифинга Пескова

Президент проведет совещание по развитию российского Юга и Приазовья и выступит на нем со вступительным словом. Ожидаются доклады вице-премьера Марата Хуснуллина, министра экономического развития Максима Решетникова и главы Минприроды Александра Козлова. Встреча будет открытой для прессы, некоторые участники выступят по видеосвязи.