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Всемирный фестиваль молодежи, график Путина и решения МУС. Темы брифинга Пескова

Встреча президента России Владимира Путина с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, Всемирный фестиваль молодежи и ордеры Международного уголовного суда (МУС) стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
Источник: AP 2023

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Путин работает в Сочи, «сегодня у него весьма и весьма насыщенный день».

Президент проведет совещание по развитию российского Юга и Приазовья и выступит на нем со вступительным словом. Ожидаются доклады вице-премьера Марата Хуснуллина, министра экономического развития Максима Решетникова и главы Минприроды Александра Козлова. Встреча будет открытой для прессы, некоторые участники выступят по видеосвязи.

Глава государства примет находящегося в Сочи Гросси, который вместе с главой Росатома Алексеем Лихачевым проинформирует Путина о своих контактах.

Кроме того, президент пообщается с участниками Всемирного фестиваля молодежи, общение ожидается «свободное, с той повесткой дня, которую зададут сами участники». Путин выступит и на церемонии закрытия мероприятия.

В Кремле напоминают, что Россия не признает юрисдикцию МУС, выдавшего ордеры на арест высокопоставленных российских военных Сергея Кобылаша и Виктора Соколова: «Мы не участники [Римского] статута, мы не признаем это».

«Это не первое решение», ранее инстанция выдала ордеры на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

О фестивале

Оценивать работу организаторов Всемирного фестиваля молодежи рано, он «еще продолжается». Этой работой «занимаются молодые люди, прежде всего Росмолодежь, огромный коллектив, очень-очень много ведомств».

Вопрос о недостатке наглядной агитации в Сочи нужно «задать мэрии города».

Песков Дмитрий