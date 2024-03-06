Всемирный фестиваль молодежи, график Путина и решения МУС. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Путин работает в Сочи, «сегодня у него весьма и весьма насыщенный день».
Президент проведет совещание по развитию российского Юга и Приазовья и выступит на нем со вступительным словом. Ожидаются доклады вице-премьера Марата Хуснуллина, министра экономического развития Максима Решетникова и главы Минприроды Александра Козлова. Встреча будет открытой для прессы, некоторые участники выступят по видеосвязи.
Глава государства примет находящегося в Сочи Гросси, который вместе с главой Росатома Алексеем Лихачевым проинформирует Путина о своих контактах.
Кроме того, президент пообщается с участниками Всемирного фестиваля молодежи, общение ожидается «свободное, с той повесткой дня, которую зададут сами участники». Путин выступит и на церемонии закрытия мероприятия.
В Кремле напоминают, что Россия не признает юрисдикцию МУС, выдавшего ордеры на арест высокопоставленных российских военных Сергея Кобылаша и Виктора Соколова: «Мы не участники [Римского] статута, мы не признаем это».
«Это не первое решение», ранее инстанция выдала ордеры на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
О фестивале
Оценивать работу организаторов Всемирного фестиваля молодежи рано, он «еще продолжается». Этой работой «занимаются молодые люди, прежде всего Росмолодежь, огромный коллектив, очень-очень много ведомств».
Вопрос о недостатке наглядной агитации в Сочи нужно «задать мэрии города».