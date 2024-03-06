Захарова: ЯО в Северной Европе станет законной целью при конфликте с НАТО

«Не надо быть военным стратегом, чтобы понимать: подобные объекты будут представлять собой источник прямой угрозы и, естественно, неизбежно войдут в перечень законных целей, определенных сценарием прямого военного столкновения нашей страны с НАТО. А мы понимаем, что именно к этому форсированно ведут дело США и их сателлиты», — добавила она.