Захарова: ЯО в Северной Европе станет законной целью при конфликте с НАТО

«В случае появления на севере Европы американского ядерного оружия безопасность принимающих это оружие стран не только не укрепится, а она явным образом пострадает», — сказала Захарова на брифинге в четверг.
Она подчеркнула, что другие страны континента будут вынуждены это учитывать.
«Не надо быть военным стратегом, чтобы понимать: подобные объекты будут представлять собой источник прямой угрозы и, естественно, неизбежно войдут в перечень законных целей, определенных сценарием прямого военного столкновения нашей страны с НАТО. А мы понимаем, что именно к этому форсированно ведут дело США и их сателлиты», — добавила она.