Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Захарова: ЯО в Северной Европе станет законной целью при конфликте с НАТО

СИРИУС, 6 мар — РИА Новости. Появление на севере Европы американского ядерного оружия не укрепит безопасность стран, принимающих это оружие, а ослабит, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Источник: © РИА Новости

«В случае появления на севере Европы американского ядерного оружия безопасность принимающих это оружие стран не только не укрепится, а она явным образом пострадает», — сказала Захарова на брифинге в четверг.

Она подчеркнула, что другие страны континента будут вынуждены это учитывать.

«Не надо быть военным стратегом, чтобы понимать: подобные объекты будут представлять собой источник прямой угрозы и, естественно, неизбежно войдут в перечень законных целей, определенных сценарием прямого военного столкновения нашей страны с НАТО. А мы понимаем, что именно к этому форсированно ведут дело США и их сателлиты», — добавила она.

Захарова Мария
НАТО