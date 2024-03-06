Губернатор попросил воронежцев не выкладывать фото с мест падения беспилотников

После масштабной атаки украинских беспилотников 6 марта на Воронежскую область, многие несознательные жители стали выкладывать в пабликах снимки и видео с мест падения обломков дронов и записи работы ПВО. Хотя многократно власти просили не помогать врагам с координатами объектов следующих прилетов.
После сегодняшнего спама сообщений земляков в соцсетях к жителям региона обратился губернатор.
— Прошу вас, не снимайте и не выкладывайте в социальные сети и на различные интернет-ресурсы записи с мест падений БПЛА, работу ПВО или ее последствия. Такими действиями вы помогаете противнику и подвергаете опасности сотрудников оперативных служб, которые работают на местах атак. Надеюсь на ваше понимание, — отметил глава региона Александр Гусев.
Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, утром 6 марта над Воронежской область сбили три вражеских дрона. Обломки двух упали в Аннинском районе, жители которого рассекретили места падения обломков. А жители Воронежа массово публиковали видео со звуками работы ПВО.