Губернатор попросил воронежцев не выкладывать фото с мест падения беспилотников

— Прошу вас, не снимайте и не выкладывайте в социальные сети и на различные интернет-ресурсы записи с мест падений БПЛА, работу ПВО или ее последствия. Такими действиями вы помогаете противнику и подвергаете опасности сотрудников оперативных служб, которые работают на местах атак. Надеюсь на ваше понимание, — отметил глава региона Александр Гусев.