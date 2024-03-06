Вопрос Крыма закрыт для России окончательно и бесповоротно — МИД РФ

«Нравится это кому-то или нет, но будущее Крыма — навсегда с Россией. Для нас этот вопрос закрыт окончательно и бесповоротно. Никакие усилия США и их сателлитов не изменят нашу позицию, а это общая с крымчанами позиция», — сказала дипломат на брифинге в среду.
Она отметила, что за прошедшие 10 лет российский Крым кардинально преобразился, приобрел новое дыхание и новый ритм жизни, в чем убеждаются миллионы гостей, приезжающие на полуостров со всей России и из-за рубежа.
«Сейчас все это хотят разрушить руками киевского режима, но у них не получится».
Представитель российского дипведомства добавила, что интерес к налаживанию разноплановых связей с полуостровом в мире неуклонно растет, а МИД России на протяжении всего десятилетия последовательно проводил дипломатическую, международно-правовую и информационную работу по признанию международным сообществом права крымчан на определение своей судьбы.
«Несмотря на сопротивление всех недружественных режимов, которые и запугивали другие страны, и блокировали информацию о Крыме, и не давали визы самим крымчанам, спросите любого человека (о принадлежности Крыма — ред.). Я вас уверяю, подавляющее большинство людей в мире скажут: Крым — это, конечно, Россия».
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России, со своей стороны, неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».