Свердловские власти проанонсировали капремонт больницы, на которую жаловались Путину

«Я должен сказать, что в целом у нас огромное количество медицинских учреждений, разного рода филиалов, ФАПов, амбулаторий и так далее. На сегодняшний день где-то в пределах 40% из них находятся в достаточно хорошем состоянии. Мы наметили очень серьезные планы по продолжению ремонта. Такими темпами года за три мы доведем эту работу», — сказал Павел Креков.