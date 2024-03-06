Свердловские власти проанонсировали капремонт больницы, на которую жаловались Путину

«Сегодня там уже проведен полностью ремонт косметический, но дело-то не только в ремонте. Кстати говоря, готовится сейчас документация до конца года, капитальный ремонт будет проведен в этом учреждении. Оно небольшое, это не потребует больших средств», — сказал Павел Креков.
Также он признал, что в больнице была и проблема с узкими медицинскими специалистами. Но после того, как больница стала структурным подразделением Асбестовской больницы, были налажены регулярные приемы у востребованных специалистов.
«Я должен сказать, что в целом у нас огромное количество медицинских учреждений, разного рода филиалов, ФАПов, амбулаторий и так далее. На сегодняшний день где-то в пределах 40% из них находятся в достаточно хорошем состоянии. Мы наметили очень серьезные планы по продолжению ремонта. Такими темпами года за три мы доведем эту работу», — сказал Павел Креков.
14 ноября житель Рефтинского Егор Перминов рассказал президенту Владимиру Путину во время прямой линии о плохом состоянии здания больницы. Путин в ответ взял на заметку этот вопрос и пообещал, что эту проблему будут решать. В тот же день в больницу по поручению губернатора Евгения Куйвашева выехал глава свердловского минздрава Андрей Карлов.