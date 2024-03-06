В дни голосования в Башкирии будут разыгрывать призы

Жители республики, принимающие участие в голосовании, смогут получить билеты с QR-кодом, по которым можно выиграть спецпризы — смартфоны, ноутбуки, электросамокаты и так далее. Победители будут определяться дважды в каждый из дней голосования. Суперпризы — квартиры в Уфе и автомобиль — будут разыграны до 30 апреля.



Кроме того, в Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Сибае, Нефтекамске, Октябрьском, Бирске, Белорецке, Благовещенске, Туймазах, Кумертау, Янауле, а также в Уфимском, Стерлитамаком и Иглинском районах участники выборов получат браслеты «Рахмат», дающие право на скидки на товары и услуги у партнеров проекта.