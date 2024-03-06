В Думу внесен проект о схеме освобождения от уголовного наказания контрактников

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что осужденные за тяжкие преступления своим участием в военной операции на Украине «искупают свою вину кровью, в штурмовых бригадах». Так он прокомментировал информацию о том, что по указу Владимира Путина был помилован Владислав Канюс, приговоренный к 17 годам колонии строгого режима за убийство студентки Веры Пехтелевой в 2020 году. Молодой человек был отправлен в зону военной операции. Позднее также стало известно о помиловании Николая Оголобяка, участника секты сатанистов из Ярославля, которые убили четырех подростков ради ритуала. Песков в ответ на эту информацию заверял, что списки помилованных «пристально изучают».