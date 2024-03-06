В Думу внесен проект о схеме освобождения от уголовного наказания контрактников

Согласно документу, такой правовой механизм распространяется на следующие категории лиц:
- подозреваемые и обвиняемые за преступления небольшой и средней тяжести (за исключением ряда преступлений против общественной безопасности и против основ конституционного строя и безопасности государства);
- осужденные (за исключением совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, против основ конституционного строя и безопасности государства, а также причастных к терроризму).
В случае заключения контракта с вооруженными силами дела подозреваемых приостановят, а вид наказания осужденных изменят на условный срок. За их поведением будут следить командование воинских частей. Если после начала военной службы контрактник снова совершит преступление, суд назначит ему наказание с учетом ранее вынесенных приговоров. Дальнейшее освобождение от ответственности и погашение судимости возможно, если контрактник получит госнаграду, либо в связи с увольнением с военной службы по отдельным основаниям.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что осужденные за тяжкие преступления своим участием в военной операции на Украине «искупают свою вину кровью, в штурмовых бригадах». Так он прокомментировал информацию о том, что по указу Владимира Путина был помилован Владислав Канюс, приговоренный к 17 годам колонии строгого режима за убийство студентки Веры Пехтелевой в 2020 году. Молодой человек был отправлен в зону военной операции. Позднее также стало известно о помиловании Николая Оголобяка, участника секты сатанистов из Ярославля, которые убили четырех подростков ради ритуала. Песков в ответ на эту информацию заверял, что списки помилованных «пристально изучают».
Лаура Кеффер