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В Думу внесен проект о схеме освобождения от уголовного наказания контрактников

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий механизм освобождения от уголовного наказания лиц, заключивших контракт о военной службе в период военной операции. Инициативу подготовили депутаты Павел Крашенинников и Андрей Картаполов (оба от «Единой России»), а также сенатор Андрей Клишас. Заключить военный контракт смогут те, кто находится под следствием, под судом или в отношении кого уже вынесен приговор.
Источник: РИА "Новости"

Согласно документу, такой правовой механизм распространяется на следующие категории лиц:

  • подозреваемые и обвиняемые за преступления небольшой и средней тяжести (за исключением ряда преступлений против общественной безопасности и против основ конституционного строя и безопасности государства);
  • осужденные (за исключением совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, против основ конституционного строя и безопасности государства, а также причастных к терроризму).

В случае заключения контракта с вооруженными силами дела подозреваемых приостановят, а вид наказания осужденных изменят на условный срок. За их поведением будут следить командование воинских частей. Если после начала военной службы контрактник снова совершит преступление, суд назначит ему наказание с учетом ранее вынесенных приговоров. Дальнейшее освобождение от ответственности и погашение судимости возможно, если контрактник получит госнаграду, либо в связи с увольнением с военной службы по отдельным основаниям.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что осужденные за тяжкие преступления своим участием в военной операции на Украине «искупают свою вину кровью, в штурмовых бригадах». Так он прокомментировал информацию о том, что по указу Владимира Путина был помилован Владислав Канюс, приговоренный к 17 годам колонии строгого режима за убийство студентки Веры Пехтелевой в 2020 году. Молодой человек был отправлен в зону военной операции. Позднее также стало известно о помиловании Николая Оголобяка, участника секты сатанистов из Ярославля, которые убили четырех подростков ради ритуала. Песков в ответ на эту информацию заверял, что списки помилованных «пристально изучают».

Лаура Кеффер

Госдума