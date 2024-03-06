Суперкомпьютер решит, кто на викторине «Опорный край» выиграет квартиру

В Свердловской области будет больше 2000 мест, куда можно будет подойти с 15 по 18 марта, чтобы принять участие в викторине. Располагаться они будут в каждом населенном пункте региона. В каждом случае это будет какое-то помещение на избирательном участке. То есть, проголосовав на выборах можно будет заодно и в викторине поучаствовать в соседней комнатке.