Суперкомпьютер решит, кто на викторине «Опорный край» выиграет квартиру

В дни проведения выборов президента России, с 15 по 17 марта, в Свердловской области будет проводиться викторина «Опорный край», с помощью которой будет разыграно множество ценных призов. Рассказываем, как в ней принять участие.
КОГДА БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ВИКТОРИНА.
Викторина «Опорный край» делится на два этапа. Первый пройдет в дни выборов 15,16,17 марта. Те, кто не смогут принять в ней участие в эти дни, смогут прийти в пункт проведения викторины 18 марта, чтобы заполнить анкету с вопросами.
Второй этап пройдет 12 апреля. В этот день в телевизионном эфире с трансляцией в Интернете среди участников викторины выберут тех, кто получит ценные призы.
ГДЕ МОЖНО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ.
В Свердловской области будет больше 2000 мест, куда можно будет подойти с 15 по 18 марта, чтобы принять участие в викторине. Располагаться они будут в каждом населенном пункте региона. В каждом случае это будет какое-то помещение на избирательном участке. То есть, проголосовав на выборах можно будет заодно и в викторине поучаствовать в соседней комнатке.
— Каждый участник может найти наиболее удобный для себя пункт проведения викторины, — сообщают организаторы.
На месте волонтеры выдадут вам анкету с вопросами об исторических событиях и деятелях. Вам надо будет дать на нее ответы.
КАКИЕ ПОДАРКИ БУДУТ НА ВИКТОРИНЕ.
Во-первых, просто за сам факт участия в викторине будут на месте выдавать подарок — памятную медаль в честь 90-летия Свердловской области. На ней, например, можно будет прочитать надпись «Опорный край державы».
Помимо медали участник получит карточку с уникальным номером. Этот номер надо будет отправить в виде СМС по номеру телефона, указанному на самой карточке. Именно по таким номерам 12 апреля в прямом эфире будут разыграны ценные призы.
— На сегодня определен перечень ценных подарков, — сообщают организаторы. — Это 2000 смартфонов, 100 автомобилей, 45 квартир в Екатеринбурге и 20 легендарных уральских мотоциклов.
Мотоциклы это «Урал», которые выпускают в Ирбите и один из которых даже заполучил в свою коллекцию голливудский актер Брэд Питт.
— Все железо изготавливается у нас: рамы, щитки, кузов, бензобак… Коленвал — тоже наш — собственного изготовления, — рассказал «КП-Екатеринбург» директор Ирбитского мотоциклетного завода Владимир Курмачов.
КАК БУДУТ ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ ПОБЕДИТЕЛИ.
Каждый, кто принял участие в викторине, получит специальный номер. По этим номерам компьютер будет случайным образом распределять призы. Их разыграют в прямом эфире 12 апреля.
— После 12 апреля на официальном сайте викторины опорныйкрай.рф будут размещены уникальные номера участников викторины, обладатели которых получили ценные подарки, — рассказали организаторы. — Представители викторины не будут сами связываться с участниками. По вопросам получения ценных подарков участники должны будут самостоятельно обращаться в Свердловский областной благотворительный фонд.
Кстати, организаторы предупреждают, что надо быть осторожным и не попасться на уловки мошенников. Нельзя говорить незнакомцам по телефону, в мессенджерах, в соцсетях ни свой номер участника, ни свои личные данные. По ссылке, которую незнакомцы могут отправить с просьбой перейти, тоже кликать не стоит.
Над системой, которая выбирает случайным образом победителей работали программисты из Уральского федерального университета, которые уже 20 лет разрабатывают различные цифровые сервисы для нужд вуза.
— Алгоритмом генерируется случайное число, которое будет соответствовать номеру в таблице вообще всех участников розыгрыша. Там их будет несколько миллионов, — рассказал «КП-Екатеринбург» директор Института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ Илья Абабков. — И уже этот номер участвует в остальной части. Мы фиксируем в цифровом сервисе, какой приз был победителем получен и это уже двойной протокол — и цифровой, и бумажный.
Для генерации случайных последовательностей программисты использовали алгоритм Вихрь Мерсенна, разработанный в 1997 году японскими учеными.
— Это достаточно серьезный алгоритм и по нему вопросов у мирового сообщества нет, — добавил Илья Абабков.
Принцип такой. Сначала программа генерирует случайный номер среди участников. В студии выбранному номеру случайным образом выбирается подарок. Результат заносится в протокол.
Важно, что после того, как участнику назначили подарок, программа убирает его номер из алгоритма генерации случайных чисел. Поэтому второй подарок ему не назначат.
Разработчики отмечают, что список участников для розыгрыша будет анонимным. В цифровом сервисе, выбирающем победителей, будет использоваться только таблица с номерами участников. Разработчики готовы передать исходный код на экспертизу любой заинтересовавшейся IT-компании. Также для защиты от хакерских атак система будет работать в изолированном сегменте сети, в которой будет работать суперкомпьютер.
Над сервисом работала команда из 10 разработчиков на протяжении двух месяцев. Впереди у него еще один тест.
— Планируем провести тестирование на огромном пуле номеров — гораздо большем, чем заявлено, — рассказал начальник управления перспективных разработок дирекции информационных технологий УрФУ Дмитрий Каренюгин. — Сейчас заявлено, что мощность множества, которая будет участвовать в определении победителя, это около 2,5 миллиона номеров. Мы планируем провести тест на 10 миллионах номеров, чтобы программный продукт был производительным и чтобы накладок не возникло.
Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции размещена на сайте опорныйкрай.рф.