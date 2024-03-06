Готовы и защищены: напечатанные в Крыму бюллетени передали в Избирком

«Мы удовлетворены качеством печати, и еще раз подчеркну, что тут два вида бюллетеней — это те, которые будут использоваться в КОИБ (комплекс обработки избирательных бюллетеней — ред.), и обычные бюллетени. Все соответствует тем требованиям, которые предъявляются к этому документу. Они с тангирной сеткой, защищены. И никаких инсинуаций с подделкой этого документа никогда и ни в коем случае не произойдет», — заверил Малышев.