Готовы и защищены: напечатанные в Крыму бюллетени передали в Избирком

Тангирная сетка (графическая штриховая сетка из мелких геометрических фигур и линий для создания полутонового фона на оттиске — ред.) придает бюллетеню не только характерный цвет, но и обеспечивает надежную защиту. Вне стен типографии подделать такую сетку невозможно. Кроме того, бюллетени для выборов президента России будут защищены специальным знаком-маркой, печатью и подписями участковых комиссий.
К выборам комиссии готовы «Избирательная система Республики Крым абсолютно готова к проведению президентских выборов, полностью подготовлены все участковые и территориальные избирательные комиссии», — сказал журналистам председатель Избиркома Крыма Михаил Малышев.
По его словам, Избирком Крыма имеет «давние отношения с типографией “Таврида”, которая печатает бюллетени на все виды выборов. Принятые из типографии готовые бюллетени передадут в территориальные комиссии для дальнейшей работы. Лишние бюллетени были уничтожены.
«Мы удовлетворены качеством печати, и еще раз подчеркну, что тут два вида бюллетеней — это те, которые будут использоваться в КОИБ (комплекс обработки избирательных бюллетеней — ред.), и обычные бюллетени. Все соответствует тем требованиям, которые предъявляются к этому документу. Они с тангирной сеткой, защищены. И никаких инсинуаций с подделкой этого документа никогда и ни в коем случае не произойдет», — заверил Малышев.
Сколько бюллетеней напечатали в Крыму
Общее количество бюллетеней, изготовленных в Республике Крым, — 1 миллион 478 тысяч 800 штук, сообщила журналистам секретарь крымского Избиркома Наталья Безрученко.
«По решению ЦИК, бюллетеней в Крыму изготовлено по числу избирателей, которое было установлено по состоянию на 1 июля 2023 года. Несмотря на то, что по состоянию на 1 января (текущего года — ред.) избирателей в Крыму стало чуть-чуть больше — где-то 1 миллион 481 тысяча, бюллетеней хватит всем, потому что используются дополнительные формы голосования, в том числе и электронное дистанционное голосование», — уточнила она.
В Крыму около одной трети избирателей будут голосовать с использованием КОИБ-2017. В регионе находится 260 комплексов (для обработки избирательных документов — ред.), которые располагаются на тех избирательных участках, где наибольшее число избирателей — от полутора тысяч человек, отметила Безрученко.
Подделать бюллетень нельзя
«На каждый избирательный бюллетень, изготовленный в типографии “Таврида”, будет наклеен специальный знак-марка, проставлена печать и две подписи членов участковых комиссий — это та дополнительная защита, которая идет к тангирной сетке», — рассказала Безрученко.
Она пояснила, что на избирательном бюллетене с использованием КОИБ тангирная сетка печатается на оборотной стороне, там же будет наклеиваться и защитный знак-марка. На документе будут присутствовать печать и две подписи участковых комиссий. Все это защита, предусмотренная российским законодательством.
Секретарь крымского Избиркома уточнила, что сначала на бюллетень наносится тангирная сетка, а потом уже печатается текст бюллетеня. «Подделать тангирную сетку в домашних условиях абсолютно невозможно», — добавила она.
Накануне сообщалось, что крымские общественники совместно с Ассоциацией «Независимый общественный мониторинг» внедрили автоматизированную систему передачи сообщений от наблюдателей к экспертам в ходе голосования на президентских выборах в России.
Основным документом для голосования на выборах президента Российской Федерации является паспорт. Однако в некоторых случаях его возможно заменить другим удостоверением личности, рассказали в ЦИК.
В Херсонской области досрочное голосование на выборах президента России стартовало уже 27 февраля. Как сообщалось, оно затронет 172 избирательных участка из имеющихся 233.